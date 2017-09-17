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﻿馬場浮世繪——羅富全沙田例贏

2017-09-17 列印
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今季新開倉的羅富全成績出色，昨日他憑「鑽之友」取得頭馬，暫時已累積四場頭馬。至於羅富全另一驕人數據，就是至今三次沙田賽事例有馬贏，而且全部由莫雷拉經手，騎練合作相當愉快！
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