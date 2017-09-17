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﻿馬場浮世繪——田泰安開季至今次次贏

2017-09-17 列印
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莫雷拉昨日勝出五場頭馬，固然威風八面，但另一騎師田泰安亦不可不提，雖然他只憑「旅英公爵」贏得一場頭馬，卻原來開季至今次次賽事都有馬贏，已經連續五期未斷纜。至於霍利時則指「旅英公爵」同主的「旅英駿爵」上周三意外落敗，前駒今仗可算補中，練者說：「『旅英公爵』上季中曾接受喉部手街，矯正其喘鳴症，經過悉心料理後，目前已經痊癒，故今季狀態冒升，上場復出跑谷草未盡合適，加上直路塞死，演出不能作準，今次跑曾勝的直路賽，即使排最不利的一檔，但我預期同場多駒會前領扯快步速，有利牠從後追趕，結果在田泰安出色發揮下取勝。」
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