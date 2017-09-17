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﻿馬場浮世繪——何澤堯化身金武士開齋

2017-09-17 列印
新馬季昨日來到第五回合，華將何澤堯和楊明綸都告開齋，前者在第四場策騎師父方嘉柏的「金武士」後上掄元，表現非常出色，而且獨贏有十四倍，難怪賽後兩師徒笑容盡展！
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