﻿馬場浮世繪——何澤堯化身金武士開齋

多所大學爆出宣傳港獨風波之後，反對其做法者，大致有兩種應對：一種是熱處理，例如三十九名建制派議員要求教育局採取措施，防止類似事情發生；另一種態度是冷處理，例如行政會議召集人陳智思說，「院校內發生的事，除非去到觸犯法律的時候，政府干預的程度，亦不應該太大……社會有空間容許學生表達不同政見，底線是校內校外都不可以違法，現階段政府不應該主動向院校施壓。」 我過去對政治衝突都屬冷處理派，認為最好講少兩句，不要激發矛盾。但近年見到香港政治情況急轉直下，就開始懷疑自己睇法是否正確。最近收到一位讀者電郵，說過去見到我經常說大學生激進化，以及大學的粗口文化，覺得我的講法誇大。直至最近見到前...

2017-09-16