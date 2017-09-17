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﻿馬場浮世繪——美麗皇牌僅敗潘頓無奈

2017-09-17 列印
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        昨日第九場，東廄「美麗皇牌」與偉廄「同德福」一起衝刺過終點，前駒步步贏一步輸，最終飲恨得亞，告東尼今季仍未開齋。賽後「美麗皇牌」騎者潘頓向告東尼報告時，表情盡顯無奈。
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