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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦最快十月底復出

2017-09-18 列印
蔣嘉琦因左手中指韌帶的舊患復發，歇暑時既無操馬，至今亦未能恢復上陣，情況為不少馬迷關心。琦妹透露，她將於本周再往診所檢查，了解目前康復進度，暫時預計仍需要休養一個月，而康復後就要先操馬一輪，從中逐步回復個人狀態，所以估計最快要在下月底至十一月初，才能夠復出披甲。
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