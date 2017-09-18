﻿馬場浮世繪——精彩鬥士又贏劍指珠峰

「精彩鬥士」在港退役後運往澳洲出賽，成績比起在港時有過之而無不及，上季已曾贏出一級賽新市場讓賽，前日在費明頓馬場休後復出，出戰千二米直路賽Bobbie Lewis Quality錦標又傳捷報，終以三倍的熱門身分輕勝對手兩個半馬位。賽後，其練馬師希斯表示會支付六百多萬港元的參戰費報爭爭珠峰大賽，而The Star賭場將於日內從「精彩鬥士」和廄侶Vega Magic當中，從中挑選一駒參賽。不過由於目前多個已購買參賽席位的馬主或團體，都仍在挑選參賽馬匹，故此希斯方面落選的一駒，仍是有機會取得一席出賽資格。