﻿重點出擊——超自然 保留有因

暑期縮短的效應，顯見於新馬季跑過的五天賽事，很多上季有接近走勢的馬匹都已紛紛交出成績。至於新季開倉的兩位新晉，羅富全已有上佳成績，反之麥菲文五戰中只曾有一駒參賽，原因未明。其他練馬師亦紛紛搶攻，告東尼稍欠運氣未開齋，但看來周三谷戰應有力取得今季首捷。



今次頗為喜歡五班馬「超自然」。早在上季463場次，此駒一改以往跑法，以偏快步速放前而跑得第四名，而三甲馬其後紛紛勝出，水準已有保證。



上賽季內首戰，「超自然」配巫顯東排九檔起步，全程望空走三疊兼稍蝕步速，最終仍可上名，足見今季成熟進步。雖然「超自然」至今還未贏過，但以同父系馬「大雄圖」作參考，應可適應更長路程；另以「飛馬再威」作藍本，則料可適應谷戰。再者，告東尼既肯保留這匹十九戰未勝的處女馬，應有其見地，今季可望持續反彈。



安西教練