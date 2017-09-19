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﻿馬場浮世繪——莫雷拉差一W達六百大關

2017-09-19 列印
  莫雷拉上周六贏五W後，在港的頭馬數字已增至五百九十九場，只欠一場便達六百大關。雷神表示自己於一三年十月下旬才來港發展，不足四年有此成績，真要感謝一眾練馬師、馬主甚至馬迷的支持。

  而昨日晨課上發生一段小插曲，羅理雅發現遺失手提電話，於是請史卓豐幫忙在跑道及馬場不同位置尋找，幸好其手機原來早被雷神發現及代為保管，最終物歸原主。
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