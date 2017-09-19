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﻿馬場浮世繪——周四首試分兩車運馬赴從化

2017-09-19 列印
  日前澳洲農業及水資源署發出暫停馬匹從香港運往澳洲的聲明，但對於從化訓練中心的興建工程及準備工作，絕無絲毫影響，周四朝將有新一輪運馬綵排。今次雖然只會在港運送四駒到從化，但屬首次分成兩部運馬車載馬，隨行獸醫及工作人員都會全程監察途中或會遇上的問題，旅程後會出報告以檢討流程。

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