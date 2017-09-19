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﻿馬場浮世繪——有得威昨晚赴日備戰大賽

2017-09-19 列印
  姚本輝馬房的「有得威」已於昨晚離港前赴日本，將角逐十月一日在中山競馬場舉行的國際一級賽短途馬錦標。抵埗後，「有得威」會先在日本中央競馬會策騎學校的檢疫馬房檢疫一周，期間可在該處的策騎跑道操練，然後再被運往中山競馬場，作最後準備程序。

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