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﻿馬場浮世繪——羅富全海鮮宴重本慰手足

2017-09-19 列印
  羅富全今季開倉迅速站穩陣腳，於三次沙田賽事中贏得四場頭馬，成績如此理想，當然亦有靠馬房上下的同心協力，這位倉主為慰勞一眾手足，剛周日先在倉內還神，晚上再到沙田某海鮮坊筵開五席聯歡，席上鮑魚、魚翅樣樣都有，羅富全慰勞手足確實落足重本。

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