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﻿馬場浮世繪——貝湯美周六角逐金玫瑰錦標

2017-09-19 列印
  摩廄主帥貝湯美已獲准請假離港，於本周六將在玫瑰崗馬場策騎Gold Standard競逐一級賽金玫瑰錦標。但今趟行程並不會易響到他於明晚谷戰與周日田戰的策騎聘約。

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