﻿勝在有方——幻影飛鷹打疊再來

「幻影飛鷹」馬仔細細，但出道至今三戰全入三甲，反映性格忠心。初出於谷草千二以中等步速領放，也可跟上季尾進步甚多之「獵狐者」鬥得接近，已知谷草性能甚好。再出轉到田草，遇偏快步速而放不出，本身頭兩段造46秒75，仍能追過曾在千四上名之實力指標「常豐裕」，確認有四班中上級能力。今季初出一役抽外檔，怎料順利切入賺慢步速，但能拋離同樣形勢有利之「你知我意」和步速不利之「紅星」，此兩匹蹄下敗將已勝，水準算高。今次內側快馬不多，可望再切入一二疊守好位，細馬體重不跌反升應屬佳兆，多負三磅仍可像上季般打疊好。



「金碧光芒」上季首兩仗可在一哩入位，級數能力比此組短途馬高，上季尾跑得密才走樣，休夠縮程排好檔會跑得勁。



方駿暉