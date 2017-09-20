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﻿伊人絮語——榮冠大道人馬合拍

2017-09-20 列印
  「狀元才」這匹六歲賽駒上季屢拼未逞，表現令人失望，但今季復出首仗雖受制於外檔，末段仍交出凌厲衝刺跑殿軍，並負於質新未見底的「勇敢傳說」只兩個多馬位，如非早段跑法較為被動，又在埋門略受對手干擾，必能跑得更近。今排三檔取位可較有彈性，有力一爭。

  除了「狀元才」外，連場的葉廄馬均有爭勝機會。「可愛寶」、「滿貫中環」及「榮冠大道」都近況頗佳，當中「榮冠大道」上季尾在史卓豐胯下於泥地取得連捷，上仗改爭谷草排外檔起步，蝕位仍然跑近，人馬表現合拍，寄望今仗能克服重磅高奏凱歌。

Ian
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