﻿徐雨石起孖續居榜首

昨晚谷戰並無盃賽，徐雨石憑「皇龍大師」及「埼豐」梅開二度，目前以八場頭馬繼續居榜首。至於潘頓憑「幸運興隆」及「事必獲利」包辦第五口孖寶，並且於第七場賽後提前成為騎師王。其餘韋達憑「狀元才」開齋，告東尼則憑「華美之友」打開今季勝門。



巫顯東和黃皓楠兩位小將昨晚為石廄包辦第三口孖寶，前者憑「皇龍大師」爆出二十五倍冷W，後者則為「埼豐」取得連捷。賽後徐雨石說：「『皇龍大師』剛戰角逐泥地被困馬群，結果不願展步，反觀今仗雖然排十一檔，但能在外疊順走其實更好，結果勝回一仗。而『埼豐』能夠連捷的關鍵，在於起步搶出後，前兩段沒有盡放，待至最後二百五十米才完全發力，因此猶有餘力抗衡對手衝刺。我一直都教導黃皓楠控制步速方法，畢竟見習生有時陣上稍心急，但他目前正在進步，已懂得讓馬兒放鬆競跑，爭取最佳成績。」



潘頓兩W做騎師王



此外，潘頓昨晚憑「幸運興隆」及「事必獲利」梅開二度，前駒練者容天鵬透露：「『幸運興隆』剛戰後上跑第二，賽後鞍上人潘頓匯報，馬兒在直路走勢欠集中，建議加配羊毛面箍，如今證明效果良好，牠直路挑戰前領馬時，已經能夠全力以赴，相信升上三班負輕磅競逐的話，仍有機會再捷。」



「事必獲利」今仗升班作賽，結果仍取得連捷，練者方嘉柏指：「『事必獲利』季初狀態已勇，本身陣上演出準繩，今仗臨場吩咐潘頓，要將此駒留守在後，接着逐步推進，結果騎者完全依照指示發揮，後上擊敗對手，人馬均表現出色，以牠今仗走勢而言，相信季內仍可以交多一場頭馬。」



另一方面，昨晚祈普敦及羅理雅兩位澳系騎師都有馬贏，前者為「自由飛翔」取得跨季連捷，練者呂健威表示：「『自由飛翔』是北半球馬，偏向遲熟，現時五歲已踏上正軌，今場對手實力不強，季初牠有新鮮感，縮程跑短途亦可應付，雖然陣上走外疊蝕位很多，但其馬性喜歡獨自望空衝刺，困在馬群反而不好。」



而羅理雅為「海利多」報捷，練者沈集成說：「『海利多』早前試泥閘顯示狀態大勇，只是今仗始終是其季內初出，未熱身之下令我有點擔心，幸好牠馬仔細細，不必操練太辣也可以上力。」



記者：文傑、亨利