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﻿馬場浮世繪——有智者麥菲文首駒上名

2017-09-21 列印
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  今季新開倉的麥菲文，昨晚第一次派馬出戰谷草，結果強配莫雷拉的「有智者」在一哩賽跑獲亞軍，練者亦取得來港後首筆獎金，總算有過好開始，所以賽後他表現得相當高興！
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