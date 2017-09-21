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﻿馬場浮世繪——韋達開齋贏得馬迷支持

2017-09-21 列印
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  曾經是十三屆冠軍的韋達，近季成績雖然大不如前，但仍繼續打拼，而其努力亦獲得馬迷支持，昨晚當騎者憑「狀元才」開齋後，返回凱旋門時就有不少馬迷向其伸出友誼之手打氣！
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