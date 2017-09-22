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﻿馬場浮世繪——馬會主動溝通防再有禁令

2017-09-22 列印
  澳洲農業及水資深署上周宣布，由十月二日起暫停馬匹從香港運往澳洲後，今年十二月十日舉行的香港國際賽，已肯定不會有澳洲訓練的馬匹來港參賽。幸好歐盟方面對沙田和從化之間的馬匹運送安排並無質疑，何況香港亦無任何爆發馬匹疫症的徵兆，所以無意跟隨澳洲做法。

  另外，據悉香港馬會近日積極與日本中央競馬會溝通，講解情況及科學根據，以防再有類似澳洲方面的禁令。因為近年日本是香港國際賽的最大支持國之一，馬會先行接觸，將有助日本政府及馬圈中人，放心安排馬匹來港參賽。

馬場浮世繪
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