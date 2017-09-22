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﻿馬場浮世繪——莫雷拉闖六百W差兩捷

2017-09-22 列印
  蔡廄「勁皇子」於今年六月二十一日贏馬後，所呈交的尿液樣本含有違禁藥物，事件經日前研訊後，「勁皇子」的頭馬資格已被取消。亦因如此，該役「勁皇子」的鞍上人莫雷拉在港的頭馬數字亦被減去一場，目前仍差兩W才達到六百大關。不過，莫雷拉周日騎足十場，多匹屬牌面馬，應大有條件衝關闖新里程。

馬場浮世繪
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