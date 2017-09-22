﻿史卓豐省靚快利

史卓豐於周三晚夜賽未能贏馬，惟周日賽事手執九駒之多，屬開鑼至今座騎最多的一次賽事，其中高伯新馬房的「快利」由上月中至今，史卓豐一手一腳操到足，今仗角逐第七場三班千二米屬有備而臨，豐仔認為馬兒成熟進步且狀態回勇，今戰將有望贏得勝仗。



史卓豐自上月十六日策騎「快利」操練後，至今個多月來，馬兒的所有快跳及試閘，均由他一手包辦，對這匹伯廄馬顯然特別重視，周日正式出賽，他分析說︰「『快利』上季贏馬一役姿態輕鬆，及後在馬季煞科戰雖落敗而回，但當時牠初跑三班賽事，而且當日場地情況起了變化，『快利』出跑道時更曾滑倒，在種種不利的情況下，落敗並不足以反映其實力。自從暑期復課以來，『快利』操練循序漸進，狀態的進展相當理想，已為今次復出跑贏馬途程作好準備，而負輕磅及排六檔，亦將有助牠發揮得更好，是今場博愛盃的爭勝分子。」



銀豐神駒狀態提升



麥菲文馬房的「銀豐神駒」，兩周前跑田草千四米作轉廄首戰，可惜三甲不入，周日史卓豐繼續策騎，他有以下分析︰「『銀豐神駒』向來有點情緒緊張，剛戰臨場亦然，但這未必是落敗主因。再者當日畢竟是轉廄初出，其狀態仍有未足，過終點時只落後於頭馬『紅衣優駿』三個多馬位，表現尚算不差，相信拼過一仗後，將有助提升今次狀態，周日再跑同程而對手不算太強，可望走入前列。」



此外，賀廄「勤德兼備」於上季尾跑谷草千二米爆大冷贏馬，今次復出轉戰田草千四，史卓豐認為馬兒爆冷一役，大致上是受惠於場地有利後追馬，以及早段步速快的幫助，今次在寬闊而直路長的沙田跑道競逐，理應可以勝任，如果臨場步速正常，其後上跑法將更有利。



特約記者：文傑