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﻿馬場浮世繪——七彩馬主擺慶功宴

2017-09-23 列印
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  「七彩」今季轉至羅廄後，首戰即在五班田草一千米打開勝門，團體經理人何毓麟與一班好友，前晚於尖沙嘴某日本餐館包場擺慶功宴，多謝羅富全訓練此馬取得佳績。這次馬主更特別安排從日本空運一條一百一十磅的藍鰭吞拿魚供賓客享用（小圖），價值數萬元，各人大飽口福。羅富全在席間透露，「七彩」將於十月十一日再出賽跑五班谷草一千米，屆時盡力再為馬主建功。

馬場浮世繪
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