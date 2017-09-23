﻿馬場浮世繪——兄弟熊健康無大礙

開鑼後連贏五個賽馬日的騎師田泰安，終於在剛周三夜賽斷纜，不過他坦言沒有太大失望。明日騎者八匹座騎裏，「兄弟熊」雖然是流鼻血後初出，可是騎者自本月初開始連操多課，他表示馬兒健康已無大礙，且在多操之下狀態逐漸回勇，今次復出跑泥地短途，排位好有利其跑法，有資格走入前列。



另外，田泰安表示由於近期沒有二班泥地短途賽事，所以方廄的「公証揚鳴」轉跑草地賽一試。查上場此駒跑一千米已所負不遠，今次增程跑千四米將更合發揮，屆時後上走入三甲不足為奇。



馬場浮世繪