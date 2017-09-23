﻿雲信凡高潘頓睇好

潘頓剛於周三谷戰交出兩冠兩亞佳績，開季後首次成為騎師王，明日他七匹座騎依然惡氣十足，大部分均在早前出賽熱身，當有機會連場數胡。他接受訪問時表示，「雲信凡高」和「獻感」分別在合適途程出賽，機會最值得睇好。



沈廄「雲信凡高」上季曾試泥閘輕勝，剛戰初跑泥地賽事果然表現進步，起步後全程快放，至終點前才被「皇龍大將」越過，輸半個馬位跑第二。相隔兩星期後，「雲信凡高」明日再跑同程泥地千二米，潘頓認為可以贏回一仗︰「『雲信凡高』剛戰起步後跟多駒爭奪前列位置，消耗了不少體力，但末段猶有餘勁，能跟對手力拼衝過終點，表現相當出色。復課後，馬兒的操練正常，日前我策騎牠快跳時走勢仍好，狀態至少維持在上仗水準，今次再跑同程即使要負重磅，但同場對手中快馬不多，有望繼續發揮本身速度，爭取在港首場頭馬。」



獻惑均速可制敵



東廄「獻惑」上季曾在潘頓胯下跑第三，周日人馬再逢角逐第五場四班千四，潘頓分析說︰「『獻惑』上季仍未成熟，陣上競跑時較重口，不過今季踏入四歲，以及暑期接受閹割手術後，應該續有進步。『獻惑』根本不是短途馬，上場跑田草千二米肯定稍短，落敗難以避免，今次跑長二百米肯定更合腳法，預計從五檔出閘後，可以前領或守在前方有利位置，以最佳的均速跑法爭勝。」



潘頓又表示，「永高」剛戰遇上稍慢步速，導致要他一早要將座騎擺在較前位置，因而影響了後勁，故直路上短兵相接時才不敵對手衝刺，只能夠跑第四名。周日「永高」再次出戰五班千四米賽事，希望臨場際遇會較好，只要步速正常，應有機會贏馬補中。



特約記者︰文傑