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﻿勝在有方——安喜憑班底取勝

2017-09-24 列印
        「安喜」上季250場次在三班田草千二，能段段快跟下氣走實力指標「喜悅繽紛」和「京京千里」跑得第二名，即使直路走相對有利的路段，此役也至少有三班中上級能力。可能此役硬拼後耗力太多，其後演出略嫌反覆。上季尾於四班只能得無威脅之三、四名。今季有足夠休養生息後，試大閘喜見回復濃厚角逐興趣，轉投麥菲文馬房後大有起色。今抽得二檔好位，於內疊跟前後，應可憑較高班底為馬房開齋。

        「星二快勝」上季初年僅三歲尾時，已在千六米一再跟「美麗寶寶」跑近，級數能力比此組短途馬高。今季轉至偉廄後體重回升，應屬好現象，冷也可博W。「大富大貴」剛戰之亞軍可拋離稍蝕位之「大笑大少」，確有進步而耗力不算多。開氣後體重保持，排檔適中，仍屬三甲分子。

方駿暉
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