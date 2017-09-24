﻿勝在有方——安喜憑班底取勝

開鑼日有兩匹未在陣上展示過實力的馬，在季前試閘有甚為吸引的走勢，結果「樂滿家」順利初次在港上名，而在泥閘中有好走勢的「赤水神駒」，則在草地千二米落敗。 第二場五班泥地一二○○米。「赤水神駒」上季八戰雖然未嘗上名，不過間歇地在試閘和陣上展現過不俗的速度，只是貫注力未足，有可能是練馬師不欲對三歲馬過早催逼。今季，此匹南半球馬轉四歲，理論上踏入黃金期，果然在八月中的一課泥閘中，沿途守於領放馬身後，到最後二百米拉出望空後，可穩步追上高班的「永旺年年」和「睡德福」，而且該組一○五○米閘的末段快達22秒4，更顯出其追勢之強。 經上仗在快步速之下走不利三疊跟前而所負不遠後...

2017-09-24