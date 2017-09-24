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﻿翠絲過兩關——銘記心中百步穿雲

2017-09-24 列印
        羅富全在短時間已取得四場頭馬，對新倉口來說，成績是相當優異。羅廄在沙田賽事上名率逾五成，今次必須留意其戰馬。

        「銘記心中」上場輕鬆取勝，贏完後今次反而有好分頭。雖然今次增程換了另一批對手，但馬兒之前跑千四也常接近，如信賴羅富全的練馬功力，何不繼續捧場？

        另外，初出的「百步穿雲」來頭甚勁，雖然馬兒應是一匹中長距離材料，但初出有新鮮感，馬房話明可以即食，乃「小巨人」的翻版，不妨留意。

珊翠絲
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