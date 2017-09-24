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﻿伊人絮語——麥菲文開齋靠安喜

2017-09-24 列印
        經過六次賽事後，只得兩位廄主仍未開齋，就是麥菲文及李易達。前者始終初到香港，需要一些時間熟習本地賽事模式，加上廄內大多為質新賽駒，未有成績也能理解。今次賽事這位名氣響亮的澳洲練馬師只派三駒上陣，實力俱佳，其中第三場第四班千二米的「安喜」可以看高一線。

        「安喜」是出自「白金鑛」的五歲馬，上季隸屬容天鵬馬房，苦戰十二場只得一亞一季，演出令人失望。自轉入麥廄後已兩度試閘，最近更在千二米泥閘中擊敗「當家精選」及「澳斯卡」兩匹明星馬，走勢明顯較前進步。「安喜」上季曾在三班田草千二米擊退季內五捷的「喜悅繽紛」及「京京千里」，現身處四班可說是虎入羊群。今仗排在第二檔，可在早段佔取有利位置，同組應由莫雷拉策騎的「萬事醒」放頭，牠可留居領放馬之後，直路階段若能順利望空展開衝刺，憑級數有力為練者取得在港第一W。對手可博冷門「歡樂農」及「星二快勝」。

Ian
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