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﻿健談馬事——春盈休出特別好

2017-09-24 列印
　　柏寶幾時開齋？論座騎實力，很可能就在今日，第一場「實業風采」、第三場「春盈」及第七場「僥倖」都是機會馬，尤以前兩駒牌面更高；個人最鍾意「春盈」，孱仔馬今季出現截然不同轉變，自八月中恢復快跳後，喜見操練無間斷，踏入九月後，姚本輝更加大強度壓逼，「春盈」照單全收，體重升三十三磅，朝早睇落唔肥而夠壯，確認真的轉弱為強。此駒過去三次上名，全是休後復出首仗，姚本輝應比我更清楚，校準時機蓄銳一擊，遇上不強對手，排二檔起步，爭勝條件硬淨。

　　吼半冷，可留意第四場「凱旋之星」，季內已跑兩場，上仗遇超快步速，末段斷而不散，大摩安排匆匆再跑田草千四，馬兒前日有出大圈跳，實屬不尋常舉動！

子健
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