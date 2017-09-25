﻿史卓豐三W封王 鄭俊偉麥菲文齊起孖 葉楚航僥倖捧盃

昨日唯一錦標是博愛盃，結果由「僥倖」奪得，練者葉楚航另贏「赤水神駒」，騎者柏寶則另贏「真好漢」，齊齊起孖。至於麥菲文、鄭俊偉亦告梅開二度，而為兩人勝出「智有心得」及「銀豐神駒」的史卓豐，另憑「龍船鼓響」食尾胡，後上成為騎師王。此外，莫雷拉第五場未力騎爭取第四名，被罰停賽兩日。



葉楚航昨日憑「僥倖」及「赤水神駒」起孖，其中前駒轉倉即勝兼捧博愛盃，練者透露：「『僥倖』來投時有嚴重腳患，操練斷斷續續，直至今季總算恢復正常，狀態亦愈來愈好，今次排得二檔好位，對於爭勝有幫助。『赤水神駒』今仗雖然取勝，但走勢仍然很稚嫩，潘頓賽後報告牠速度不足，陣上要一直推騎，而且四圍望欠專心。事實上，此駒才剛剛開始成熟，我認為跑草地亦可，即使升上第四班仍有力一爭。」



而憑「僥倖」打開今季勝門的柏寶，另贏「真好漢」包辦第七口孖寶，練者羅富全至今每逢田賽例贏，他賽後表示：「『真好漢』賽前試閘走勢好，可惜今次排十二檔，影響了我的信心，所以臨場惟有吩咐柏寶要盡量將此駒擺前走，本來我以為牠在直路已無以為繼，但結果『雲信凡高』更快力弱。」



此外，史卓豐昨日憑「智有心得」、「銀豐神駒」及「龍船鼓響」中三元，並且成為騎師王，前駒升班連捷，馬主吳嵩表示：「『智有心得』上季初出前往起步點時，被其他馬匹踢傷，不但要退出，更影響本身鬥心，其後再跑多場均大敗，直至季尾階段才復甦，陣上開始走得接近。上場莫雷拉策騎此駒取勝，今仗卻沒有答允再騎，於是便找來人馬曾經合作的史卓豐執韁，結果憑路合磅輕之利連捷，由於四班中長途馬為數不多，牠加分後再跑仍有機會爭勝。」



另一方面，麥菲文昨日憑「安喜」及「銀豐神駒」開齋兼起孖，他賽後指：「『安喜』由我接手訓練時，健康完全正常，今日復出更換配備，結果效果良好，以其取勝走勢估計，日後增程跑千四甚至千六米更合。『銀豐神駒』本來部署角逐下周賽事，但我發現今場出馬不滿額，所以讓其延遲報名加入，如今證明決定正確。此駒曾有嚴重腳患，目前已無問題，非常容易訓練。」



其餘蘇偉賢昨日憑「贏盡」報捷，今季已累積五W，練者表示：「『贏盡』很難出頭，今仗排外檔似乎有利，因為牠並不喜歡困在馬群，獨自在外疊衝刺反而更好，當然羅理雅的硬功發揮亦有助。我一直認為此駒身處第五班應該可以爭勝，希望開竅後會繼續進步。」



記者：文傑、亨利