﻿馬場浮世繪——麥菲文開齋兼梅開二度

今季有兩位新開倉練馬師，其中羅富全一早開齋，而麥菲文雖然較遲才派馬上陣，但表現亦不遜色，昨日第三度出師即憑「安喜」及「銀豐神駒」起孖。賽後麥菲文與副練余詠詩一起豎起拇指，高興之餘亦顯齊心一面，練者表示：「我在香港第三日派馬上陣即能開齋，實在非常高興，心情猶如贏墨爾本盃。我刻意部署廄內馬匹較遲上陣，原因是希望有足夠時間學習香港的操練模式，如今大致上已穩定下來。香港賽事較新加坡更緊湊，但兩者操練和賽事評磅模式接近，我已經駕輕就熟，家人也適應香港，希望馬房在稍後賽事更具競爭力，爭取更佳成績。」



馬場浮世繪