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﻿馬場浮世繪——莫雷拉超然提前慶生

2017-09-25 列印
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　　莫雷拉剛戰周三無馬贏，昨日早段成績亦平平，去到第六場才憑「超然」贏馬，對於本周二生日的他來說，總算及時取得賀壽頭馬，而「超然」馬主亦將勝利香檳轉贈雷神，非常有心！

馬場浮世繪
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