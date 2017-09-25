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﻿馬場浮世繪——柏寶雙喜臨門補賀壽

2017-09-25 列印
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　　前日剛好是柏寶四十歲牛一，壽星仔果然鴻運當頭，昨日他憑「僥倖」及「真好漢」包辦第七口孖寶，其中前駒是柏寶今季的開齋馬，同時更捧走博愛盃，騎者雙喜臨門！

馬場浮世繪
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