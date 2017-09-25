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﻿馬場浮世繪——小小方入場未見好運

2017-09-25 列印
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  方嘉柏的乖仔甚少入馬場，但昨日卻突然現身沙田為爸爸打氣，可是全日出四駒的方嘉柏最終連位置都欠奉，似乎小小方並未能夠為方嘉柏帶來好運，要白行一趟了。

馬場浮世繪
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