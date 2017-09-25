﻿馬場浮世繪——小小方入場未見好運

金管局總裁陳德霖繼早前表示擬牽頭與三、五志同道合者組團投資一帶一路好項目後，上周透露，整個概念並非投資非單一項目，而是希望將未成形的綠地項目及已成形的棕地項目混合打包成組合作投資，以降低風險，投資回報將參考外匯基金的長期增長組合。 金管局積極為外匯基金尋找一帶一路項目投資，陳德霖表示，外匯基金有興趣以股權形式投資基建項目。現於基建融資促進辦公室（IFFO）平台下，有10多個投資人正商討此類項目的股權投資，計劃與3至5個志同道合者，包括退休基金及專業基金，共同尋找一些好項目，並打包成組合齊齊投資，目前仍在進行，待有具體細節再作公佈。 現時的概念是希望將幾個項目打包作投...

2017-09-25