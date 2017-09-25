﻿重點出擊——平天下周三要吼

星期三賽事，筆者初步看好「平天下」。上季總場次766，此駒於九檔出閘，沿途處於中游二疊位置，由於賽事步速前偏慢後快，本處於不利環境，然而最後仍取得頭馬。以賽事水準計，該賽第三名馬匹「雷公鑿」，雖然受惠於步速，但再次出賽，獲得一冠一季佳績，而第二名馬匹「慣性聆聽」再出亦可取得頭馬，可見賽事水準確不俗。



今季總埸次010「平天下」作季內初次出賽，賽前準備工夫未見得特別積極，以慢工夫為主，亦未有參與試閘，但此駒在開閘後即急速領放，要知道一向以前速見稱的「智者」，沿途亦被拋離，結果前駒在快步速下，最後負五個多馬位。另一點注意到，如當日尾場，直路一段內欄場地亦轉差。而「平天下」一直保持貼欄位置，可以想像得到，如減省一些不利因素，會更加接近。而該役另一跟得比較前馬匹「放馬過來」，之後亦取得一席第四。以此推論，周三「平天下」機會不錯。



安西教練