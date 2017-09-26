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﻿馬場浮世繪——女皇盃冠軍一哩贊助須成雙

2017-09-26 列印
  日前馬會宣布，愛彼女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途賽三項國際一級賽事，將會同於明年四月二十九日舉行。不過，冠軍一哩賽和主席短途獎均無冠名贊助，能否與愛彼女皇盃在同一場合舉行排位抽籤儀式，仍有待馬會與女皇盃的贊助商愛彼表商討後，才有答案。另外，據悉馬會與愛彼表的合約將於今年屆滿，倘若對方仍有意繼續贊助女皇盃，馬會將會要求同時贊助冠軍一哩賽。而即使馬會要找新贊助商，亦會希望新的合作夥伴能一併贊助兩場國際一級賽。至於主席短途獎方面，就暫時不會接受任何商業贊助。

馬場浮世繪
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