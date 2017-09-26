  • 2017年9月26日 星期二
  • 29º
  • 80%
熱門： 城巴跳繩隊何君堯比利時王妃翁靜晶

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——葉楚航次子入蔡廄工作

2017-09-26 列印
  馬圈中有不少「練二代」都先後加入馬會工作，最為人熟知的是已退休的練馬師伍碧權的兒子伍鵬志，目前司職蔡廄副練，而最新加入「練二代」行列的是葉楚航的次子，經過早前在深圳受訓後，已獲馬會安排加入蔡約翰馬房工作，職位是馬房助理。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd