馬場浮世繪
馬場浮世繪——葉楚航次子入蔡廄工作
馬場浮世繪
周四網上認購 中銀香港百年鈔掀收藏熱潮
中銀香港慶祝今年成立一百周年，籌備推出五百萬張紀念鈔票，每張面值一百元，以「單鈔」、「三連張」及「三十連張」發售，本周四起接受認購，收入扣除開支，將用作本地公益慈善用途。有錢幣商估計紀念鈔「有得短炒」...
2017-09-26
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首艘國產航母 安裝雷達最快11月海試
中國第一首國產航母002號建造進展曝光，近日被內地網民拍到，航母艦島頂部的桅杆已安裝雷達。內地有分析指，這說明航母建造進展非常快，推測最快今年十一月便可進行海上試驗。 中國航母專家李杰接受內地傳媒訪問表示，雷達作為艦島部份最重要的裝備之一，對海空目標搜索發現有非常重要的意義。他指，這艘航母在今年四月二十六日下水到現在才五個月，建造進度已經到了雷達安裝，進展速度非常快，他說，「雷達安裝是最複雜、最龐大的一環，一旦雷達安裝完成，其他自然不在話下。」李杰認為，除了外部的雷達，內部的導航、通信、動力裝置等設施應該也正在快速安裝。 對於網上有分析認為，如果航母能於今年本月內進...
2017-09-26
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默克爾四度任總理 難阻極右政黨進國會
德國女總理默克爾所領導的基督教民主聯盟在周日大選中獲勝，令默克爾三度連任，即將展開第四個任期，但基民盟的得票率較四年前大跌逾八個百分點。主張反伊斯蘭、反外來移民的極右政黨另類選擇黨（AfD）則首度有代...
2017-09-26
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何文田利寶大廈 3房雙套簡潔 賞加多利山翠景
何文田利寶大廈位於棗梨雅道，用家主導，市場少有放盤，是次介紹的放盤，最大優勢是對正加多利山一片嫩綠，單位實用面積1,184方呎，採用3房連雙套房間隔，居於鬧市，卻享有抱擁翠綠，令人恍如遠離都市煩囂。 ...
2017-09-26
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觀望減稅方案出爐 美朝緊張 杜指三連跌
蘋果公司受負面消息影響，股價四連跌，拖累科技股類表現；加上北韓表示，特朗普在twitter稱結束北韓的言論形同宣戰，令市場氣氛轉趨緊張。美股連跌三日，杜指早段曾大跌130點，跌至22219點，至今晨三時報22282點，跌67點。 美國總統特朗普結束北韓的言論，加上北韓還以攻擊美國空軍和軍艦為目標的宣傳片，引發市場的避險情緒，杜瓊斯工業平均指數今晨三時報22282點，較上周五跌67點；納斯達克指數報6356點，跌70點。滙控（005）美國預託證價格報75.64港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證價格報334.13港元，較香港收市價跌7.47港元。...
2017-09-26
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鋒將爭寵 藍月有薩無賠
曼城英超連續三場大炒對手五球或以上創歷史，多得翼鋒利萊辛尼表現大勇。今晚歐聯F組主場迎戰後防欠穩的薩克達，眾將勢全力領軍大勝顯身價，故推介讓球主客和讓兩球「主勝」。（有線64、203台周三凌晨2:45直播） 上周六藍月作東5:0大破水晶宮，成為英超首支同一季連續三場大勝5:0或以上的球隊，其中翼鋒利萊辛尼不同賽事近兩場貢獻了三球兩助攻。這名德國國腳獲領隊哥迪奧拿點名盛讚：「他控傳能力俱備，而且踢得十分聰明，總是用適當的節奏作賽。最重要的是後上入球的能力，他永遠都可以收獲漂亮的入球。」 哥迪奧拿更豪言，曼城擁五大鋒將攻堅：「我有五位出色鋒將，阿古路和加比爾捷西斯是射手...
2017-09-26
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韓國釜山 跨海纜車升級重開
南韓電影界年度盛事釜山國際電影節即將於10月舉行，屆時除了星光熠熠，今年6月升級重開的跨海纜車也絕對值得一遊。纜車完工後不但設有水晶車廂，更增設世界首家纜車博物館及浪漫VR空中鞦韆，新意十足！ 文：R...
2017-09-26
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背後好女人晒冷 呂良偉太太做「望夫石」 古巨基愛妻掩護老公睇戲
成功男人背後總有一位絕世好太太，好似結婚3年嘅情歌王古巨基，過去廿幾年對太太Lorraine一條心，圈外滿分妻亦對老公照顧周到。日前下午，古巨基夫婦去金鐘太古廣場拍吓拖，古太專登獨自去排隊買飛，然後火...
2017-09-26
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社論——幫學童卸下「不能承受的重」
難以想像，民建聯連續多年在開學後做同一項調查，年年結果都發現小學學童書包過重，每年都提出改善建議，情況依然不見改善。教育局是時候認真諮詢學校和家長的意見，探討是否有需要在現行的減重建議之外，訂立更明確的指引，讓學童、家長和學校執行，以免書包超出學童負荷，影響部份人的健康。 書包是學生必需品，卻為他們帶來「不能承受的重」。民建聯按照衞生署建議——書包重量不超過體重的十分之一為標準，了解全港各區九百六十多名小一至小六學童的情況，發現八成三受訪者書包過重，平均重四點九公斤（標準為三公斤），超重的比例高達六成三，創同項調查十年來的新高，反映問題愈來愈嚴重，只是未見有跟進的調查，了解...
2017-09-26
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田泰安︰奇真可反先
田泰安連贏五個賽馬日後，近兩次賽事都交白卷，氣勢似乎轉弱，不過他每朝仍努力操馬，昨晨收操後揚言，明晚賽事座騎的實力較強，當有望重新交出頭馬，當中他認為以時廄「奇真」和羅廄「辣得寶」的機會最樂觀。 現年六歲的「奇真」曾在谷草一六五○米四戰，得一冠三亞入Q率達百分百，田泰安上季尾曾騎過牠爆冷贏馬，上仗再戰同程亦跑第二，人馬合拍無疑，明晚繼續拍檔上陣，田泰安分析說︰「剛戰早段步速稍慢，中段卻突然轉快，對早段要找遮擋留力的『奇真』非常不利，故末段雖然衝刺甚強，但已被早在轉入直路前初段發力的『雷公鑿』拋離了，故只能屈居第二。今次『奇真』的對手中卻不乏前領馬，預計早段步速正常，形勢對牠...
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