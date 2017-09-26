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﻿馬場浮世繪——莫雷拉貝湯美周末澳洲較技

2017-09-26 列印
  莫雷拉已獲馬會批准，將於周五在墨爾本滿利谷馬場策騎「聳動」角逐一級賽摩亞錦標，翌日則轉戰悉尼蘭域馬場騎「衝破難關」角逐一級賽葉森讓賽。與此同時，馬會亦批准貝湯美離港，他將於周六的葉森讓賽中，策騎「望見利」與雷神的「衝破難關」較技。兩人都可趕及於周日的沙田賽事上陣。

馬場浮世繪
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