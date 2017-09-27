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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——快馬夠多勢必跑

2017-09-27 列印
  「勢必跑」前季三捷，其中兩場贏谷草一哩，以蹄下敗將「睡德福」、「勇駒」和「觀自在」其後之表現計，當時至少有三班頂水準。上季初在一班低分組別跑田草千六，本身噸位未算勁，卻可氣走實力指標「太陽喜喜」和「縱橫大地」，反映戰鬥力有進。其後評分見頂回落，常用華將不斷轉路程，旨在減分。剛戰於田草千四追勢不差，已收熱身之效，開氣後重返最佳路程，現時比最高贏馬評分低了十一分之多，同場快馬夠多，有望沿內疊追贏。

  「雷公鑿」上季轉到谷草後常跑得好，季尾略疲演出仍算準。今季初可狂勝實力指標「奇真」和「盈豐駿駒」，消疲態後威力再進。雷神肯再騎，排檔外移仍有力爭連捷。

方駿暉
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