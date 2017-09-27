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﻿健談馬事——好富有形勢大好

2017-09-27 列印
　　見習生有磅減，最煞食就是放頭跑，若將自身優勢拱手讓人，有如倒自己米，黃皓楠今季憑「琦豐」贏兩W，都是放頭，若再採取「踏雪名駒」與「飛霞」般的騎法，那便要自求多福了！

　　今晚黃皓楠接手第二場「好富有」，前仗贏谷草千二沿途緊咬前領馬，入直路僅捱到，上次加磅、轉場、增程，難度大增，根本難以克服，今晚又被安排重返谷草跑贏馬路程，全場搵隻放頭馬都無，只要肯放，操控形勢機會好大，由輸變贏可能性也大增。

　　半冷WP留意第三場「華美之寶」，上仗賽前仍覺重身，落場跟快步速頂到尾跑第四名，表現遠勝預期，粗身馬熱身後應會有進，抽十二檔迫使有更大決心搶放，抵博過同場的熱門馬。

子健
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