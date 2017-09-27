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﻿伊人絮語——葉楚航延續盛勢

2017-09-27 列印
        剛戰除了麥菲文開胡兼起孖，葉楚航的成績同樣突出，全日共獲兩贏三位，看來葉廄攻勢已發動。今期只有一場沒派馬上陣，值得跟進。

  第三場「盛勢」上季尾連捷，早已適應香港環境。這匹灰馬今季兩戰均敗卻一分不減，全因所負不遠，上仗負於「鑽飾傳奇」但餘勢甚強。本身曾在谷草短途跑近，今首度增程至一哩，排檔有利，續配贏馬拍檔韋達，有力重啟勝門。

  第六場「育馬妙星」終於排內檔，上仗末段多次受阻，最終僅負一身位。暑假後馬身比前更壯，雖然評分已屆高水平，可望仍有進步。

Ian
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