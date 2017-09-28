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﻿馬場浮世繪——李易達郭能分別開齋

2017-09-28 列印
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  今季賽事昨晚來到第八回合，李易達和郭能終於都成功打開勝利之門，而所有練馬師季內都已經贏馬。李易達昨晚憑「飛壹般」爆冷贏馬，而此駒今仗在楊明綸胯下以五十六倍掄元，師徒齊心之下，威力果然不同！

  至於郭能則憑偉廄「君子精神」開齋，此駒今仗季內初出即拼，部署與上季一模一樣，結果再次得手，難怪賽後騎者返回凱旋門時，蘇偉賢早已恭候迎接，齊齊享受勝利歡欣！

馬場浮世繪
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