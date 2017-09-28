﻿潘頓四W捧盃封王

昨晚唯一錦標是花旗集團短途盃，由潘頓策騎葉廄「紅星」大熱奪標，騎者另贏「葵涌老友」、「小島怡情」及「愛樂寶」，四喜臨門兼做騎師王。其餘李易達贏「飛壹般」，郭能贏「君子精神」，齊齊開齋。而停賽期滿復出的潘明輝，則憑姚廄「平天下」報捷。



潘頓昨晚贏四W兼做騎師王，其中「紅星」以大熱身分捧走花旗集團短途盃，練者葉楚航指：「『紅星』今季已五歲，可謂大器晚成，前仗倘非排位稍差走蝕位，相信已多贏一場頭馬，幸好上仗能夠補中，而今場升上三班再跑，也依然能夠輕勝。此駒在谷草競跑時平衡甚佳，而且正值大勇，季內仍有機會再捷，希望以百萬狀元為目標。」



而同樣在潘頓胯下大熱掄元的還有「小島怡情」及「愛樂寶」，前駒人馬合作三次取得兩冠一亞，馬主高金沛透露：「潘頓今仗一早索騎『小島怡情』，而此駒之前取勝也是由他經手，加上本身減分已多，落四班有着數，結果勝回一仗。」



至於「葵涌老友」則由潘頓爆半冷開齋，馬主團體成員劉耀棠說：「『葵涌老友』今仗改配潘頓是高伯新的意思，如今看來十分正確。此駒偏向遲熟，今仗是第十二次上陣，總算打開勝利之門，希望開竅後會繼續進步，估計加分回升四班仍有作為。」



另一方面，李易達和郭能昨晚都告開齋，前者憑「飛壹般」爆大冷W，他賽後說：「『飛壹般』跑谷草一哩曾經接近，證明路程合腳法，但能否取勝也要視乎形勢，例如牠季內之前兩戰落敗，就是因為不喜歡被困在馬群，今場能夠望空衝刺，反而合其發揮。」



而郭能則憑「君子精神」報捷，練者蘇偉賢指出：「『君子精神』跑新鮮感特佳，上季亦是初出即勝，今仗形勢相若，同場快馬多有利牠追趕，加上郭能亦騎慣騎熟，終於再次贏出頭馬。希望此駒今季體格更強壯，狀態得以維持，以便再出時可以繼續爭取佳績。」



此外，祈普敦繼上周三食頭胡，昨晚又憑「鑽石達人」贏頭場，練者蘇保羅表示：「『鑽石達人』來港後未能適應環境，我花了很多心機，幸好馬主亦有耐性，讓我以自己方式部署。雖然此駒今仗跑千二米稍短，幸好早段步速夠快，仍可後上擊敗對手取勝，但牠畢竟花了很長時間適應，日後是否再進步仍是未知之數，所以希望評磅員賽後不會加磅太多，使其維持競爭力。」



記者：文傑、亨利