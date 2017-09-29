﻿潘頓慶典做大師

潘頓於最近四個賽馬日合共贏得八場頭馬，手風全面回順。潘頓說早前先後十三次屈居亞軍，數目為一眾騎師之冠，實在有點運滯，如今成績終於回復正軌，亦希望旺勢持續。周日國慶日賽事，潘頓策騎七駒上陣，賽前他最睇好第八場「美麗大師」和第九場「豈等閒」的機會。



榮膺上季最佳一哩馬的「美麗大師」，過去三季初出一仗的戰績為兩冠一亞，而且跑田草千四米從未失落三甲，周日列陣於三級賽慶典盃掛頭牌出戰，勢成眾矢之的。潘頓則分析說︰「雖然『美麗大師』上季尾遠征日本時未有好成績，但該役牠直路曾經受阻，加上是首次跑左轉場地，未能即時適應環境，故遲遲無法轉腳發力，故才落敗而回，但這絕不足以反映其真正實力，季尾獲選為『全港最佳一哩馬』亦是實至名歸。上周二，『美麗大師』試草地千六米閘時，輕易後上越過對手，我感覺到其狀態已甚理想，周日復出雖要負重磅，但憑級數兼早已習慣負重，理應是爭勝主角。」



豈等閒有望補中



「豈等閒」過去三季出賽三十次，僅贏過一場頭馬，今季轉投羅富全馬房，上場初出跑千二米即後上得第三名，落後於被認為擁有高質的「平湖之星」三個馬位，表現並不算差，今次增程跑千四米，潘頓認為有贏馬機會︰「我過往騎過『豈等閒』跑千六米得季軍，對其脾性有一定了解。『豈等閒』上場跑千二米肯定嫌短，今仗轉戰爭千四定更合腳法，何況排位後抽得有利三檔，對手的實力又未算太強，只要臨場跑出應有水準，當有望收復前失，贏回一場頭馬。」



此外，蘇廄「錶之星」自今年一月底出賽後，直至周日才復出，惟潘頓表示馬兒於上季尾已恢復正常操練，今季更已兩次試閘，狀態已提升至作戰水準，在今仗的馬少場合足以走入三甲。



特約記者：文傑