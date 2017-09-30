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﻿馬場浮世繪——智有心得兩捷慶功

2017-09-30 列印
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  「智有心得」上季苦戰一整季都未能出頭，但今季在開鑼日一出即勝，之後上四班再下一城，極速完成兩捷任務，馬主吳嵩當然飲得杯落，前晚便在馬會會所設宴慶功，練馬師鄭俊偉及一眾馬房手足，以及騎師史卓豐等自然是座上客（小圖）。而據吳嵩透露，「智有心得」的下個目標將會是十月十四日的田草千八米賽事，希望到時能再下一城。

馬場浮世繪
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