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﻿馬場浮世繪——史卓豐左足踝受傷今再檢查

2017-09-30 列印
  昨晨沙田舉行的第三組試閘中，「惜多福」於入閘期間發生意外，導致騎師史卓豐及兩名閘廂助理受傷，三名傷者均送往醫院接受進一步傷勢評估。

  馬會賽事醫療主任胡永強醫生通知受薪董事小組，史卓豐經接受X光檢查後，證實並無任何骨裂，但其左足踝軟組織受傷。而「惜多福」在此宗事件中並無受傷。

  馬會賽事醫療主任會在今早再次為史卓豐檢查，以決定他是否適合履行其在明日沙田賽事的策騎聘約。馬會將於適當時候再作公布。

馬場浮世繪
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