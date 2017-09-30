﻿紅衣優駿再下一城

田泰安於開鑼後曾連贏五個賽馬日，但及後手風突然轉沉，對上三個賽馬日未有再添頭馬進帳，上周三夜馬亦只憑「辣得寶」和「奇真」入位。騎者昨晨收操後揚言，將繼續全力打破悶局，今戰胯下九匹座騎當中，他認為「紅衣優駿」和「真好彩」勝望均大。



「紅衣優駿」剛戰轉投羅富全馬房初出跑千四米，入閘前由二十倍大幅跌至七倍，結果飛到馬到，在田泰安胯下於終點前趕過大熱門「喜得福」贏馬。周日此駒首次增程跑千六米，田泰安認為可再下一城：「上場『紅衣優駿』排十檔起步，全程被逼走二三疊蝕位，加上早段步速較慢，處境絕非有利，可是牠在直路上竟愈走愈勁，終點前力壓強手勝出，盡顯班利，而且從其直路上的追勢判斷，增程跑千六米將更合腳法。今次『紅衣優駿』增程出擊，屬合理部署，排二檔亦有利於取位留力，希望可以再下一城。」



呂廄「真好彩」上季兩場頭馬贏來俱兵不血刃，今季賽前由莫雷拉一手主操，可是雷神最終決定選騎蔡廐「喜悅繽紛」，田泰安冷手執個熱煎堆，他說：「我觀看過『真好彩』早前試泥閘的影片，日前又在晨課過檔考驗，感覺上馬兒狀態已操起，無疑今仗初跑二班賽是個考驗，但其質素根本未見底，而且有負輕磅及排內檔等有利條件，絕對是爭勝分子。」



另一邊廂，目前正在日本備戰短途馬錦標的「有得威」，昨晨收操後，馬主團體成員之一的Ross Lau和Peter Lau異口同聲表示，他們沒料到馬兒抵日後狀態如此好，甚至情緒較在港時放鬆得多，雖然前日早上曾不願意進食，但晚上已回復食欲，且食量較平日更多，相信不會影響狀態。



特約記者：文傑