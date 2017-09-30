﻿有得威無懼外檔

【本報專訊】將於明日在日本中山競馬場角逐一級賽短途馬錦標的香港代表「有得威」，排位抽籤後落實在十二檔起步。



於本周較早時練馬師姚本輝及騎師巫斯義均曾表示，最想「有得威」可以抽得靠近內欄的檔位，就算未能如意亦希望止於中檔。然而，當昨晨姚本輝得知馬兒抽得第十二檔之後，仍處之泰然，姚本輝說：「我們必須保持正面，始終賽事一日未跑，都未知最後結果如何。」



姚本輝於昨日下午飛抵東京，親自打點「有得威」的最後備戰程序。事實上，排外檔並無損姚本輝的信心，因為數據上並非想像般差。自1990年以來，共有兩匹自第十二檔起步的賽駒能攻下短途馬錦標，與其他檔位相比，只有排第八檔、第十檔及第十三檔的賽駒能有更佳的成績，該三個檔位各曾有四駒勝出此賽。



在抽得第十二檔之下，姚本輝預期「有得威」或須在早段催策上前以佔取前列位置競跑。姚本輝說：「在此情況下我們將會上前，『有得威』是匹出閘迅速的馬，亦具有前速，因此希望牠能在早段上前並切入內疊，能進佔前列位置，對牠來說這亦將會是最有利的位置。」



「有得威」昨晨續於中山競馬場出操備戰短途馬錦標，馬兒在策騎員黃浩賢胯下輕鬆慢踱。昨晨所見，「有得威」於步進泥地跑道時依舊有點搶口，但迅即能放鬆下來，繼而慢踱一圈，於轉直路彎時逐漸稍微增速。黃浩賢說：「牠操練表現出色，目前已準備就緒，牠亦知道如何在這條跑道上加速，可以說是自動波。當牠處佳態時就如現在一樣，於轉彎時已想增速上前。我想明（今）日大抵會進行慣常的操練，不過練馬師將會來到督操，或者屆時他會改變操練工夫也說不定。」



「有得威」昨晨看來佳態洋溢，在和暖的陽光下顯得甚為享受，當晨操完畢後，幕後團隊亦有前往馬房探望。黃浩賢續說：「牠食欲甚佳，雖然昨（前）日下午並未有食清飼料，但晚上所見牠的胃口很好。」