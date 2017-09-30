﻿深思熟慮——成全寶 凱旋門焦點

本周轉播賽事的壓軸戲，將是明晚法國凱旋門大賽。因隆尚馬場裝修關係，此場賽事近兩年皆於尚蒂伊舉行。而上屆破天荒地由岳伯仁馬房包辦三甲。凱旋門大賽一向是三歲馬天下，翻查這場大賽的近三十年歷史，由三歲馬勝出的次數共二十次，即剛好佔了三分二。三歲馬明顯較佔優勢，除了是負磅因素，大部份具馬王級實力的三歲馬，幕後們都會選擇出戰此場，來提升本身配種價值。尤其是三歲雄馬，很多跑罷此場，便索性退出競賽生涯，以後再難見面。故此，現今歐洲最強的哩半馬三歲馬，都會出戰此場，較年長的馬匹在讓磅的情況下要擊敗此群馬，具一定難度。



今屆賽事焦點，將落在一匹三歲雌馬身上，此駒是高仕登訓練的「成全寶」。觀乎此駒今年出戰英皇錦標，在天雨路爛的場地上，早段仍見稍稍搶口，但到直路透出後可大勝而回，極具馬后風範。由於今次凱旋門大賽極可能跑變化場地，估計戴圖理可憑此駒多贏一屆。岳伯仁的「寒冬臘月」初跑哩半長力成疑；「當代名著」實力大致見盡；較具威脅者，應是法國打吡冠軍「巴米托」。



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