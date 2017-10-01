﻿頭號目標——可愛寶鍾意慢步速

慢步速利前置，快步速則利後追，這些很顯淺的賽馬理論，相信不須再多作解釋了。不過凡事總有例外，對於一些竄勁特強但氣量差一點點的後追型馬，遇快步速未必有利其追趕。



第二場三班一八○○米。「可愛寶」前仗季內初出跑千六米，遇上頭八百米比標準慢近兩秒的極慢步速，在居尾二入直路後，又因內閃而遲遲未能完全望空展開衝刺，但都可愈衝愈勁，最後也只負兩身位，當然吸引眼球。因此，上仗移師谷草角逐更合腳法的千八米，即被捧成三點一倍大熱，可是馬兒在直路上全面望空後，竟然全無追勢，相信令不少人失望透了。今仗此駒回師沙田角逐千八米，即使換上紅人潘明輝，預期都不會比上仗更熱，如是者，反而是一博的好機會。



無疑，「可愛寶」上仗沿途走位並無大問題，步速亦有利後追，直路上竟全無追勢，演出確實有疑問。然而，要留意此駒上季除了跑一六五○米取勝一役之外，其餘跑千八或二千米賽事，追勢最好的251場次及394場次，其實都是慢步速，就連前季尾在沙田千八及二千米兩次打疊後追第二，都是極慢步速。有理由相信，此馬氣量其實只勉強可及千八米，所以一遇快步速，便會因長力不足而交不出應有追勢。



今仗「可愛寶」再戰千八米而遇上馬少場合，只要初出的「非常堅」並非亡命快放，爭勝條件應比上仗好。再者，若參考上季394場次，「可愛寶」在慢閘兼直路上全程受困之下，才負兩個多身位給「豐彩皇」，今番兩駒再遇，「可愛寶」可多受讓五磅，若直路上能望空衝刺，不無反先之力。而若能反先「豐彩皇」，在此組已足夠坐位望贏。



仲達