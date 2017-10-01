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﻿勝在有方——智愛休出威力強

2017-10-01 列印
        「智愛」上季初出前試大閘全不起眼，正式出賽卻於泥地千二爆大冷Q腳，足證休後威力夠強。其後於谷草千二遇不利步速，以終極時速22秒64衝近，季尾則在田草千四取位欠暢順下，末段以22秒72衝近其後能贏千六之「快樂實在」，確認草地實力值四班中上級。論能力，此駒遠高於此組短途馬而今仗竟可負輕磅，優勢不言而喻。今次賽前試閘走勢對辦，體重保持，配合馬房攻勢而來，在快馬多的場合可沿內疊後上輕勝交代。

「必定掂」上仗表面看似一步不蝕下失P，其實走不利內疊路段輸給強手而已，加綁脷帶後確有進步，今換人轉場可博冷腳。

「勁飛寶寶」上季尾之殿軍約值四班中級，不過早前試大閘有進，加配備起用雷神可博進步。

方駿暉
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