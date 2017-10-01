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﻿翠絲過兩關——華麗再現最值博

2017-10-01 列印
　　「勁飛寶寶」來勢洶洶，論馬當然有爭勝機會，但這都已反映在賠率上，反而頭場想博半冷的「智愛」。因為今季見到很多初出馬縮程得手，所以估計此駒憑新鮮感縮程應合適。事實上，過往見牠跑短途及有新鮮感搭夠的表現甚佳，值得一博。

　　此外，第二場莫雷拉唔騎「華麗再現」，但隨時是「智有心得」翻版！雷神要騎蔡廄馬而放棄實力座騎，不代表「鈦金剛」的機在前駒上。當然，後駒上場走勢也不差，在三班應有反彈空間。但「華麗再現」負磅不重加上當銳，如因雷神棄騎而換到分頭，更加值博。

珊翠絲
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